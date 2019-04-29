جوزيف يزبك :"نحن لا ننوح ونكتئب بل نفرح بالقيامة في عيد الفصح"

لمناسبة ​عيد الفصح​ لدى الطوائف التي تتبع التقويم الشرقي، إستضافت رئيسة تحرير موقع "الفن" ​هلا المر​ مدير جوقة ​جبل لبنان​ الأرثوذكسية جوزيف يزبك.

وقال يزبك في هذا الجزء الثالث والأخير من المقابلة، إن ترانيم ​الجمعة العظيمة​ تحاكي العقل وليس العاطفة، وتحدث عن ​رتبة الهجمة​، وقال :"نحن لا ننوح ونكتئب بل نفرح بالقيامة في عيد الفصح".

كيف نعيش فرح القيامة من خلال الترانيم الأرثوذكسية؟

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وماذا قال عن توحيد عيد الفصح؟

لمعرفة كل ما قاله يزبك، تابعوا اللقاء بالفيديو.