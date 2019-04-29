لمناسبة عيد الفصح لدى الطوائف التي تتبع التقويم الشرقي، إستضافت رئيسة تحرير موقع "الفن" هلا المر مدير جوقة جبل لبنان الأرثوذكسية جوزيف يزبك.
وقال يزبك في هذا الجزء الثالث والأخير من المقابلة، إن ترانيم الجمعة العظيمة تحاكي العقل وليس العاطفة، وتحدث عن رتبة الهجمة، وقال :"نحن لا ننوح ونكتئب بل نفرح بالقيامة في عيد الفصح".
كيف نعيش فرح القيامة من خلال الترانيم الأرثوذكسية؟
وماذا قال عن توحيد عيد الفصح؟
لمعرفة كل ما قاله يزبك، تابعوا اللقاء بالفيديو.
كانت هذه تفاصيل خبر جوزيف يزبك :"نحن لا ننوح ونكتئب بل نفرح بالقيامة في عيد الفصح" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.