" frameborder="0"> " frameborder="0"> القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في لقاء خاص مع العين الإخبارية، أعرب العالم المصري فاروق الباز عن تفاؤله الشديد بمشروع الفضاء الإماراتي والجهود المبذولة في سبيل تعزيز حضور الإمارات في الفضاء.

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كانت هذه تفاصيل خبر فاروق الباز لـ "العين الإخبارية": متفائل بمشروع الفضاء الإماراتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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