الأمم المتحدة تطلق من دبي "صندوق الزكاة للاجئين" حول العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة "صندوق زكاة اللاجئين" بهدف مساعدة المحتاجين في عديد من دول العالم، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مركز دبي المالي العالمي.

وقال حسام شاهين مسؤول علاقات القطاع الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية: "إن العالم الإسلامي يمتلك القدرة على الارتقاء بالعمل الخيري عبر الاستفادة من عشرات مليارات الدولارات من أموال الزكاة وتوجيهها نحو القضايا الأكثر إلحاحاً في الوقت الراهن، حيث هناك 40 مليون لاجئ ونازح مسلم حول العالم، وكشف التقرير السنوي لبرنامج الزكاة لدى مفوضية اللاجئين لعام 2019 عن أن مجموع ما يسهم به المسلمون من أموال الزكاة يصل إلى نحو 76 مليار دولار أمريكي.