خريطة الإرهاب في مصراتة.. الجيش الوطني الليبي يحارب 7 مليشيات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الأربعاء 2019.4.24 07:27 مساء بتوقيت أبوظبي 30 مشاهدة

0 تعليق العين الإخبارية " frameborder="0"> " frameborder="0"> 7 مليشيات إرهابية مسلحة تحارب الجيش الوطني الليبي في مدينة مصراتة برعاية قطرية تركية، فما هي تلك المليشيات؟

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