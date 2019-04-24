إحالة 3 وزراء سابقين إلى القضاء في الجزائر واستدعاء رجل أعمال للتحقيق

أفادت وسائل إعلام جزائرية بـ"إحالة الوزيرَين السابقين عمار غول وشكيب خليل إلى القضاء في ​الجزائر​، وإحالة الوزير السابق للتضامن السعيد بركات إلى المحكمة العليا". ولفتت إلى أنّه "تمّت إحالة الأمين العام السابق لـ"جبهة التحرير الوطني" في الجزائر ​جمال ولد عباس​ إلى المحكمة العليا، واستدعاء رجل الأعمال الجزائري محي الدين طحكوت إلى التحقيق".

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