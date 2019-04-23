كاميرا "العين الإخبارية" تتجول في مطار طرابلس الدولي بعد تحريره

" frameborder="0"> " frameborder="0"> القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - "العين الإخبارية" ترافق الجيش الوطني الليبي داخل مطار طرابلس الدولي بعد تحريره. وتمكن الجيش الوطني الليبي من تحرير مطار طرابلس الدولي في 5 أبريل 2019 من المليشيات الإرهابية التي تسيطر عليه.

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