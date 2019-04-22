تم إخلاء سبيل رجل الأعمال الزائري يسعد رباب بعد توقيفه صباح اليوم الإثنين 22 أفريل 2019 . وكتب على حسابه في "تويتر" قبل قليل: "في إطار العراقيل التي يتعرض لها مشروع إيفكون، توجهت من جديد هذا الصباح إلى فصيلة الدرك بباب جديد. سنواصل دراسة قضية المعدات المحجوزة في ميناء الجزائر منذ جوان 2018".

كانت هذه تفاصيل خبر متابعة / الجزائر : إخلاء سبيل رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب بعد توقيفه وهذا ما كتبه على... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.