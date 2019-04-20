صور.. رانيا يوسف تدلى بصوتها فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالزمالك

كتب بهاء نبيل أدلت الفنانة رانيا يوسف بصوتها فى استفتاء التعديلات الدستورية لعام ٢٠١٩، وذلك داخل لجنتها الانتخابية بكلية فنون جميلة بالزمالك.وحضرت رانيا بملابس رياضية ولم تستطع التسجيل مع وسائل الإعلام لارتباطها بتصوير أحد الأعمال الفنية. وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً. والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا...

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