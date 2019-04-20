جزيرة سواكن لقمة عالقة في حلق الرئيس التركي

" frameborder="0"> " frameborder="0"> القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ظن انها لقمة سائغة ولكنها في الحلق علقت.. سواكن السودانية جزيرة استراتيجية راهن عليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أجل التمدد وتوسيع نفوذه المرتكز على حلم الخلافة العثمانية المنهارة منذ قرون.

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