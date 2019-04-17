امرأة ميتة لأزيد من 15 سنة تعود إلى الحياة نواحي الناظور

تمكنت سيدة، تقطن في جماعة “رأس كبدانة”، التابعة إلى إقليم الناظور، من العودة إلى الحياة، بعد حكم قضائي، مكنها من إعادة نفسها إلى الحياة، بعدما ظلت في حكم الأموات لأزيد من 15 سنة.

وأكدت السيدة ذاتها أنها فوجئت عندما كانت ترغب في استصدار بطاقة التعريف الوطنية، بأنها مسجلة في خانة الوفيات، في سجلات الحالة المدنية، على الرغم من أنها لاتزال على قيد الحياة، حيث تقدمت بطلب إلى المحكمة لإعادتها إلى الحياة .

وعن تفاصيل القضية، قالت المعنية بالأمر إن والدها أقدم على تمويتها قانونيا، دون أن تعلم، لأنه لم يكن يرغب في أن تكون من ورثته، وتصبح في نظر القانون ميتة، ولَم تكتشف ذلك إلا بعد مرور 15 سنة.

وتمكنت السيدة من العودة إلى الحياة بفضل حكم قضائي، بعد أن أحيلت القضية على هيأة قضاء الأسرة في المحكمة الابتدائية في الناظور، لتنتهي بذلك قصة امرأة حية واقعيا، وميتة في الوثائق.