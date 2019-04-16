المجلس العسكري الانتقالي بالسودان يقيل رئيس القضاء ويعين يحيى الطيب أبوشورة خلفا له

عيّن المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، اليوم الثلاثاء، يحيى الطيب أبوشورة، رئيسا للجهاز القضائي السوداني.

وقال المجلس العسكري الانتقالي، في بيان، إن الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس، أصدر قرارا بتعيين يحي الطيب إبراهيم أبوشورة رئيسا للجهاز القضائي خلفا لعبد المجيد إدريس علي.

وشهد السودان حراكا شعبيا بدأ في 19 ديسمبر/كانون أول الماضي ضد حكم الرئيس عمر البشير الذي مكث في السلطة لمدة 30.

وتسارعت الأحداث منذ 11 أبريل/نيسان الجاري؛ حيث أعلن الجيش عزل البشير واعتقاله في مكان آمن، وتعطيل العمل بالدستور، وحل البرلمان والحكومة المركزية وحكومات الولايات، وتشكيل مجلس عسكري لإدارة البلاد لمدة انتقالية مدتها عامان، يتم خلالها تهيئة البلاد للانتقال نحو نظام سياسي جديد، مع فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.