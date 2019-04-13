تسقط تاني.. الشعب السوداني يرفض حكم الكيزان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - "تسقط تاني".. هكذا عبر الشعب السوداني بإيجار وإعجاز عن رأيه في بيان وزير الدفاع عوض بن عوف، الذي أعلن فيه عزل الرئيس عمر البشير واقتلاع نظامه.. بعد ٣٠ عاما من القهر والاستبداد.
الشعب السوداني وجد في بيان عوف التفافا على مطالب حراكه المشروع، فقرر عشرات الآلاف من المحتجين مواصلة اعتصامهم حول محيط القيادة العامة للجيش السوداني، للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس المعزول واقتلاع جذور الحركة الإسلامية السياسية التي يتزعمها.
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