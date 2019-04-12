شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار ليبيا.. ظهور جديد لنجل القذافي بعد الاحداث الاخيرة والان مع التفاصيل

تناقلت العديد من المصادر يوم أمس عن ظهور سيف الاسلام القذافي من جديد بعد ان نفى محمد القيلوشي، عضو الفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي، يوم الخميس، ما نشرته بعض الصحف و المنابر الاعلامية عن مقتله.

حيث سلطت عدة وكالات دولية و محلية الضوء الاسبوع الماضي على اختفاء سيف الإسلام القذافي عن الأضواء الليبية منذ فترة ، طارحة احتمالية مقتله في زنتان خصوصا بعد اندلاع الحرب و اكتساح جيش الخليفة حفتر للجهة الغربية و طرابلس.

و أن المتحدث باسم سيف الاسلام القذافي أعلن مؤخرا ترشح الأخير للرئاسة في الانتخابات القادمة لتوحيد الاطراف في ليبيا.

كما علق مؤخرا الفريق السياسي لسيف الإسلام على قضية أموال القذافي في جنوب أفريقيا.