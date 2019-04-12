شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار ليبيا.. ظهور جديد لنجل القذافي بعد الاحداث الاخيرة والان مع التفاصيل
و أن المتحدث باسم سيف الاسلام القذافي أعلن مؤخرا ترشح الأخير للرئاسة في الانتخابات القادمة لتوحيد الاطراف في ليبيا.
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