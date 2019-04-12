في السودان.. الجزيرة "تسقط بس"

" frameborder="0"> " frameborder="0"> القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قناة الجزيرة تسقط بس.. هتافات للمتظاهرين السودانيين أمام مقر قيادة الجيش السوداني بالعاصمة الخرطوم، هتافات ارتبطت خلال الأيام الماضية بمطالب الشارع السوداني من نظام الرئيس عمر البشير، عندما هتف المتظاهرون.. تسقط بس.

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