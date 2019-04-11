شكرا لقرائتكم خبر عن من هو الفريق عبدالفتاح البرهان؟.. بروفايل والان مع التفاصيل

الفريق عبدالفتاح البرهان هو قائد القوات البرية السابق والمشرف على القوات السودانية في اليمن بالتنسيق مع محمد حمدان حميدتي. وعبد الفتاح البرهان المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، هو قائد الإنقلاب العسكري. الفريق عبدالفتاح البرهان امضى أكثر حياته مؤخرا متنقلا ما بين اليمن والامارات. والفريق عبدالفتاح البرهان المرشح الاول لشغل رئاسة المجلس الانتقالي.

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