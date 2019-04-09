سقوط أكبر كتيبة إلكترونية للإخوان في مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الثلاثاء 2019.4.9 01:38 صباحا بتوقيت أبوظبي 55 مشاهدة

0 تعليق العين الإخبارية " frameborder="0"> " frameborder="0"> الأجهزة الأمنية المصرية وجهت ضربة موجعة لتنظيم الإخوان عبر إسقاط أكبر كتيبة إلكترونية تعمل لحسابه.

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