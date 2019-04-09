جريمة مروعة في البيضاء..ابن يقتل والده ب”كوكوت”!

اهتز حي لالة مريم، بالدار البيضاء، صباح اليوم الاثنين، على وقع جريمة قتل مروعة، راح ضحيتها رجل في عقده السادس.
وتعود تفاصيلها، حسب مصادر “اليوم 24″، عندما نشب شجار شاب، مدمن مخدرات ومن ذوي السوابق القضائية، مع والده، حيث وجه له ضربات عديدة ب” كوكوت مينوت”، أردته قتيلا على الفور.
كما قام الشاب أيضا، والذي يبلغ 30 سنة من عمره، بتوجيه عدة ضربات لشقيقته على مستوى الوجه والرأس.
إلى ذلك، تم إيقاف القاتل من طرف الجيران وعناصر الشرطة التي حلت بعين المكان.
وتم نقل والد الجاني لمستودع للاموات بحي الرحمة من أجل التشريح الجثة، بينما تلقت شقيقة القاتل الإسعافات الطبية.
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