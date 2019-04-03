عاجل..أنباء عن اعتقال السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري المستقيل

كشف تلفزيون العربي أن السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق للجزائر، عبد العزيز بوتفليقة، قد تم اعتقاله، اليوم الثلاثاء، مباشرة بعد إعلان أخيه استقالته من منصب رئيس الجمهورية.

ونشر تلفزيون العربي الخبر، بناء على معلومات حصل عليها مراسله في الجزائر من مصادره الخاصة، خبرا أكدت من خلاله اعتقال السعيد بوتفليقة.

وكانت وكالة الأنباء الجزائرية، قد أعلنت، اليوم الثلاثاء، أن عبد العزيز بوتفليقة، رئيس البلاد، أعلن رسميا استقالته، عن طريق إخطار للمجلس الدستوري قرر من خلاله إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية.