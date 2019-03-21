الان تتابع مصر.. مقتل وإصابة 15 عاملا جراء انفجار بمصنع للبتروكيماويات بالعين السخنة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل القاهرة- الخليج 365 أفاد التليفزيون الرسمي المصري، بأن 15 عاملا سقطوا بين قتيل ومصاب من جراء انفجار وقع بمصنع للبتروكيماويات شرق القاهرة، اليوم الخميس. وأضاف أن الانفجار وقع بأحد خزانات مصنع للأسمدة الفوسفاتية بمنطقة العين السخنة التابعة لمحافظة السويس، أثناء اختبار التشغيل بالخزان. وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام، لتلقى العلاج.

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