الألعاب الإلكترونية.. حرب رقمية إرهابية خبيثة تجتاح الواقع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الإثنين 2019.3.18 03:27 صباحا بتوقيت أبوظبي 51 مشاهدة

0 تعليق العين الإخبارية " frameborder="0"> " frameborder="0"> الألعاب الإلكترونية لم تعد مجرد وسيلة لتمضية الوقت لكنها تخطت ذلك لما هو أبعد من جني المليارات.. فكيف حدث ذلك؟

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