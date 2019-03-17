شكرا لقرائتكم خبر عن «عاجل عاجل».. استغاثة كابتن «الطائرة الإثيوبية» قبل النكبة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (أديس أبابا)

نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر اطلع على تسجيلات المراقبة الجوية أن طائرة الخطوط الإثيوبية المنكوبة سجلت سرعة كبيرة غير معتادة بعد الإقلاع قبل الإبلاغ عن مشكلات، وطلب الإذن للارتفاع بشكل أسرع. وقتل في الحادث جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 157 شخصا.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه نظرا لأن التسجيل لا يزال قيد التحقيق أن صوتا من قمرة قيادة الطائرة بوينج 737 ماكس طلب الارتفاع إلى 14 ألف قدم فوق مستوى البحر (6400 قدم فوق المطار)، إلا أن الطائرة اختفت من على شاشات الرادار على ارتفاع 10800 قدم، بعدما بدأت في الانعطاف يمينا عائدة للمطار بسبب ما وصفه الطيار بمشكلة في التحكم.

وأِشار المصدر إلى أنه قبل وقت قليل من تلك المناورة، كان موظف المراقبة الجوية متصلا بطائرة أخرى عندما قاطعه الصوت الوارد من الطائرة الإثيوبية قائلا «عاجل عاجل» في دلالة على ضرورة توقف الاتصال الآخر غير العاجل. وقال المصدر إن صوت الطيار بدا عليه الذعر الشديد.