ما معنى الإشارة التي فعلها إرهابي نيوزيلندا بيده أثناء محاكمته؟

بي بي سي:
مثل برنتون تارانت، المتهم بقتل 49 شخصًا على الأقل، في الهجوم الإرهابي على مسجدي نيوزيلندا أمام المحكمة.
وعند دخوله فعل بيده "علامة القوة" في إشارة يعتقد أنها ترمز إلى تفوق العرق الأبيض.
ما هي إشارة "قوة البيض"؟
الإشارة بمعنى OK عادة تستخدم عند تأكيد أن الوضع جيد وعدم وجود مشكلات، ولكن لا يعرف كيف أنها ارتبطت بمبدأ "قوة البيض".
إلا أن هناك اعتقادا بدأت بحملة على الإنترنت دعا إليها البعض وربطها بـ"تفوق البيض"، وبعدها تبنى الإشارة عدد من العنصريين والجماعات اليمينية والمتعاطفين معها.
ويبدو أن استخدام تارانت...
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