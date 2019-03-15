هجوم جديد على مسجد في لندن

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

هاجم ثلاثة أشخاص مسجد شرق لندن، وأصابوا أحد المصليين الخارجين من الصلاة بمطرقة في رأسه، قبل أن يفروا دون القبض عليهم.

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ووفقا لما نشرته صحيفة الاندبندنت البريطانية، فإنه بعد ساعات من مقتل 50 وإصابة أكثر من 40 في هجوم على مسجدين في نيوزيلندا، تعرض رجل لهجوم “بمطرقة” خارج مسجد شرق لندن.

وقال شهود عيان إن مجموعة من ثلاثة رجال هتفوا ضد المسلمين، وقالوا إن هؤلاء إرهابيين، بينما مروا في مكان العبادة في شارع كانون ستريت.

تبع عدد قليل من المصلين السيارة الزرقاء التي كان يركبها المهاجمون ولكنهم فروا، وقالت الشرطة إن الضحية البالغ من العمر 27 عاما أصيب بجروح في الرأس.