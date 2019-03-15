اللحظات الأولى للهجوم على مسجد في نيوزيلندا

اسماء السيد - قام منفذ إطلاق نار داخل مسجد في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا بتسجيل فيديو مباشر على فيسبوك، يوثق عمليته.

وذكرت الشرطة أن الحادث وقع خلال صلاة الجمعة مؤكدة مقتل "العديد" من الأشخاص، دون أن تحدد عددهم، فيما تحدثت وسائل إعلام محلية عن مقتل 27 شخضا.

وقال المفوّض مايك بوش إنّ القتلى سقطوا "على حدّ علمنا في موقعين، في مسجد بشارع دينز وفي مسجد آخر بشارع لينوود".

وبث منفذ الهجوم مقطعا صادما عبر تقنية "لايف فيسبوك" يوثق العملية من بدايتها إلى نهايتها، سجله بواسطة كاميرا مثبتة على جسمه.

وتتحفظ ""الخليج 365"" على نشر الفيديو الكامل للعملية.

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ولحظة دخوله المسجد، شرع المهاجم في إطلاق الرصاص بشكل عشوائي من بندقية على عدد من المصلين.. وواصل إطلاق النار حتى على المصابين الذين تكوموا على أرضية المسجد.

وقالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن الجمعة إنّ بلدها يعيش أحد "أحلك أيّامه" بعد إطلاق النار "غير المسبوق" على مسجدين في كرايست تشيرش.

وأضافت في خطاب وجّهته إلى الأمّة "من الواضح أنّ ما حدث هو عمل عنيف غير اعتيادي وغير مسبوق".