فيديو وصور.. منفذ حادث مسجد "كرايست تشيرش في نيوزيلندا" يبث فيديو مباشر للجريمة

كتب: أحمد أبو عقيل

بث الإرهابي الإسترالي الجنسية والذي عرف نفسه باسم "برينتون تارنت" منفذ حادث مسجد مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، بثا مباشرا لمدة 15 دقيقة للجريمة التي إرتكبها في حق المصلين.

وارتفعت حصيلة القتلى حتى الأن لـ 30 شهيدا في الهجوم الذي استهدف مسجدا في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا.

أكد مفوض الشرطة مايك بوش، أن هناك العشرات من الوفيات ولكن لم يتم حصرها حتى الأن، وطالب المواطنين تجنب الذهاب إلى المساجد في جميع أنحاء نيوزيلندا الليلة،

كما طالب سكان وسط كرايستشيرش البقاء في منازلهم والإبلاغ عن أي سلوك مشبوه على الفور إلى 111.

وأكدت الشرطة أن جميع مدارس كرايستشيرش قد تم إغلاقها.

وكشف مسؤل في قوات الشرطة في نيوزيلاندا أنه تم تصوير رجل مسلح، يعتقد أنه أسترالي الجنسية، وهو يطلق النار على الضحايا في المسجد - وكتب بيانًا يعلن فيه نواياه.