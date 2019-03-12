حزب أسترالي يقترح ربط سنترلينك بإجادة الإنجليزية للمهاجرين الجدد

بولين هانسون زعيمة حزب أمة واحدة

استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - قدمت السياسية الأسترالية المثيرة للجدل بولين هانسون اقتراحا يسلب المهاجرين الذين يفشلون في تعلم الإنجليزية خلال 18 شهرا من وجودهم بأستراليا من إعانات "سنترلينك".

ونشرت هانسون زعيمة حزب "أمة واحدة" سياسة جديدة تستهدف إلزام القادمين الجدد إلى أستراليا بتطوير مهاراتهم اللغوية كشرط للحفاظ على مدفوعات السنترلينك.

أما الفشل في تعلم الإنجليزية خلال عام ونصف العام سوف يحرم المهاجرين من بدل البطالة "نيو ستارت" البالغ قيمته 550 دولارا كل أسبوعين.

من جانبه، قال مارك لاثام، زعيم حزب أمة واحدة في ولاية نيو ساوث ويلز، إن الاقتراح يستهدف تحفيز المهاجرين للتغلب على الفجوات العرقية.

واستطرد: "إذا لم يكن لديك حافزا، سيواصل الناس طريقهم الحالي الذي يمثل كارثة لأستراليا".

وأضاف لاثام، قائد الحزب العمالي الفيدرالي السابق إن المشكلة هي رفض المهاجرين تعلم الإنجليزية مؤكدا أن الأمر تزايد سوءا خلال الأعوام العشرة الماضية.

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ومضى يقول: "عدم تعلم الإنجليزية ليس حقا في أستراليا لأنه يخلق نوعا من الانفصال وعدم الاندماج مع المجتمع".

وأشار لاثام إلى أنه لاحظ حدوث تغييرات شديدة في غرب سيدني خلال العقد الماضي لم تكن معهودة من قبل معظمها يعتمد على وجود جيوب عرقية لا تتحدث اللغة الإنجليزية.

واعتبر لاثام أن فترة عام ونصف كافية لتعليم شخص ما الإنجليزية، لافتا أن ذلك يساعد في العثور على وظيفة.

مارك لاثام زعيم حزب أمة واحدة بولاية نيو ساوث ويلز