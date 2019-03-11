أشخاص يأكلون كثيرًا ولا يسمنون.. فما السبب؟

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هناك العديد من الأشخاص يأكلون كثيرا من دون أي زيادة تذكر في الوزن على الرغم أنهم يتناولون كمية كبيرة من الطعام، ويرجح البعض أن يكون السبب الكامن خلف ذلك هو ارتفاع معدل الأيض لديهم بسبب زيادة إفراز الغدة الدرقية للهرمونات التي تعمل على تنظيم معدل استهلاك الطاقة، فضلا عن ارتفاع معدل النشاط الحركي نسبة إلى كمية الطعام المتناولة.

الفيديو المرفق، تتحدث خلاله اختصاصية التغذية في مركز بي بيوتي التجميلي ماري بيل حرب عن السبب الذي يجعل بعض الأشخاص يحافظون على استقرار أوزانهم.