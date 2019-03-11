" frameborder="0"> " frameborder="0"> القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تخصص في الهجوم على الدول المقاطعة لقطر، مستعينا بسلاطة لسانه، وامتلاكه قدرة كبيرة على التحول وتغير المواقف، فهو إخونجي حتى النخاع، ويدين للجماعة الإرهابية بالسمع والطاعة والولاء، إنه المدير السابق لقناة الجزيرة القطرية.. ياسر أبوهلالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة الإخونجي ياسر أبوهلالة وأسباب هجومه على دول المقاطعة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.