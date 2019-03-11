نقل 3 مكاتب تموين بالإسكندرية إلى مقرات مؤقتة.. تعرف على أماكنهم البديل

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

أعلن المحاسب محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية، أمس الأحد، نقل 3 مكاتب تموينية إلى مقرات بديلة بصورة مؤقتة لحين الانتهاء من تطويرها وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة ضمن خطة الوزارة على مستوى محافظات مصر.

وأضاف في تصريح صحفي، إن المكاتب التي تقرر نقلها مؤقتا شملت نقل مكتب تموين طوسون إلى مركز شباب المعمورة، نقل مكتب تموين محرم بك أول إلى مركز شباب النصر، ونقل مكتب تموين مينا البصل ثان إلى مركز شباب كرموز.

وسلمت مديرية تموين الإسكندرية مقر مكتب تموين الإسكان الصناعي بمنطقة السيوف شرقي المحافظة إلى شركة هندسية متخصصة، في إطار خطة الوزارة لتحويل مكاتب التموين بالمحافظات إلى مراكز خدمة متطورة خلال العام الجاري، وتقرر أن يتم استلام المكتب خلال شهرين لبدء العمل به وتطوير الخدمات لصالح المواطنين فضلا عن حل المشكلات الإدارية والفنية بمكتب رمل 3 فينطاق الدائرة.

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وأعلن الدكتور خالد شرف‏,‏ مساعد وزير التموين لشئون التنمية البشرية والتخطيط والشئون الإدارية‏، بدء خطة الوزارة لتطوير المكاتب التموينية وتحويلها لمراكز خدمة متطورة‏، لافتًا إلى أن الخطة تتضمن إقامة نحو 60 مركزًا في 23 محافظة وافتتاحها قبل نهاية يونيو المقبل.

وأشار مساعد وزير التموين في تصريحات سابقة، إلى أنه سيتم تكثيف الجهود بدعم من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وبالتنسيق مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإدارية لزيادة المراكز إلي100 مركز خلال عام 2019.

وأعلن الدكتور خالد شرف‏,‏ مساعد وزير التموين لشئون التنمية البشرية والتخطيط والشئون الإدارية‏، بدء خطة الوزارة لتطوير المكاتب التموينية وتحويلها لمراكز خدمة متطورة‏، لافتا إلى أن الخطة تتضمن إقامة نحو60 مركزا في23 محافظة وافتتاحها قبل نهاية يونيو المقبل.

وأشار مساعد وزير التموين في تصريحات سابقة، إلى أنه سيتم تكثيف الجهود بدعم من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وبالتنسيق مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإدارية لزيادة المراكز إلى 100 مركز خلال عام 2019.