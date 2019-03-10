تدهور حالة عادل إمام الصحية بشكل مفاجئ..

علمت "لها" أن النجم عادل إمام يعاني من أزمة صحية يتكتم أفراد عائلته عن تفاصيلها، لكنها أدت إلى وقف تصوير مسلسله الجديد "فالنتينو"، والذي من المقرر أن يخوض من خلاله سباق الدراما الرمضاني القادم.
ومرض "الزعيم" الغامض أدى إلى تعطيل تصوير المسلسل طوال الإسبوع الماضي، ولا يعلم صناع هذا العمل موعد إستئناف التصوير حتى الآن، حيث ينتظرون تعافيه من الوعكة الصحية التي ألمت به مؤخراً. وهناك مخاوف حقيقية من خروج المسلسل من السباق الرمضاني بسبب ضيق الوقت.
ويشارك عادل إمام البطولة نخبة من النجوم منهم دلال عبد العزيز وداليا البحيري ورانيا محمود ياسين ووفاء صادق.
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