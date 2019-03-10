مليونير تايلندي يرصد مبلغ ضخم لمن يتزوج ابنته

في عرض غريب من نوعه، عرض مليونير تايلاندي ابنته التي تجيد اللغة الإنجليزية بطلاقة للزواج، مقابل مبلغ يزيد على 300 ألف دولار، وفقاً لما ذكرته صحيفة The Daily Mailالبريطانية.

وبحسب الصحيفة، فإن المليونير التايلاندي أرون رودثونغ مستعد لمنح أي رجل يقبل بابنته كارنسيتا، البالغة من العمر 26 عاماً، مبلغا يعادل 315 ألف دولار، وأن يسجل ملكيتها العقارية وأعمال العائلة باسمه.

المليونير التايلاندي أرون رودثونغ وابنته

المليونير، البالغ من العمر 58 عاماً، يملك مزرعة فواكه، تُقدَّر قيمتها بعدة ملايين من الدولارات، جنوبي تايلاند.

وتقضي العاداتُ في بعض مناطق تايلاند بأن يدفع الرجل مهراً لزوجته المستقبلية، مثلما هو الحال في الدول العربية، وبعكس العادات في الهند.

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إلا أن المليونير قرَّر عكس ذلك، وسيُعطي صهره المستقبلي عشرة ملايين باهت تايلاندي (300 ألف دولار)، بالإضافة إلى مزرعته الدورية المترامية الأطراف، التي تُقدَّر قيمتها بعدة ملايين من الدولارات.

ابنة المليونير التايلاندي أرون رودثونغ

وتساعد الابنة كارنسيتا والدَها في إدارة أعمال الأسرة، وهي تجيد إلى جانب التايلاندية اللغتين الصينية والإنجليزية بطلاقة.

وقال الأب المليونير إنه لا توجد قيود على جنسية المتقدم للزواج من ابنته، ومَن يقع عليه الاختيار، ما دام أنه سيعمل جاهداً على سعادة ابنته.

وقال رودثونغ: «أريد رجلاً يعتني بأعمالي ويحافظ على استمراريتها.. لا أريد شخصاً يحمل شهادة بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه».