توكل كرمان حرباء الإخوان الممولة قطريا

" frameborder="0"> " frameborder="0"> القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدخول جماعة الإصلاح الإخونجية على خط الأحداث في اليمن كانت ناشطتها توكل كرمان هي الذراع الأبرز لتحقيق أجندتها التمكينية الهادفة للوصول لسدة الحكم. واستغلت كرمان قدرتها على التلون والتحول وتغير مواقفها، وهو ما جعلها تستحق عن جدارة لقب "حرباء" الإخوان المتلونة.

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