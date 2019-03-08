أنباء عن وفاة الكاتبة المصرية نوال السعداوي

أفادت الكاتبة صفاء الليثي، الجمعة، بوفاة الكاتبة المصرية الكبيرة نوال السعداوي.
وكتبت الليثي عبر صفحتها الخاصة على فيسبوك، قائلة: “البقاء لله رحلت الكاتبة نوال السعداوي في يوم المرأة العالمي.. رحمها الله”.
وصرحت منذ أيام قليلة إبنة الكاتبة الكبيرة، الكاتبة منى حلمي، أنها تنتظر زيارة أحد الأطباء المتخصصين في جراحة العيون، والذي يعمل بالولايات المتحدة، لفحص حالتها، وذلك بعد معاناتها من مياة بيضاء على العين مما أدى لتدهور حالة الإبصار لديها.
ونوال السعداوي هي كاتبة ومفكرة وطبيبة أمراض صدرية ونفسية ولدت في 27 تشرين اول/ أكتوبر عام 1931 وروائية مصرية ومدافعة عن حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص، وكتبت العديد من الكتب عن المرأة في الإسلام، أشتهرت بمحاربتها لظاهرة الختان.
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