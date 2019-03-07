اتهامات أخلاقية ضدها.. الحكم في دعوى حليمة العسالي

قررت المحكمة الابتدائية بالرباط النطق بالحكم، في 18 مارس الجاري، في ملف الدعوى التي رفعتها حليمة العسالي، القيادية في الحركة الشعبية، ضد كل من عبد القادر تاتو، منسق حزب الأحرار بالرباط، والحسين كرومي، نائب عمدة الرباط، إثر تسريب مكالمة بينهما تضمنت اتهامات أخلاقية ضدها.

وحققت المحكمة، يوم الاثنين 4 مارس، مع المتهمين بشأن التسجيل، فنفيا أن يكونا هما اللذان يتحدثان فيه. ونفى تاتو، المتهم بتوجيه اتهامات إلى العسالي، أن يكون هو المتحدث في التسجيل، أما كرومي، فقال إنه ليس متأكدا مما إذا كان الصوت صوته أم لا.

وتطالب العسالي بـ200 مليون سنتيم تعويضا في هذه القضية.