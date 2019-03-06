فقد عينه.. إحالة واقعة إصابة طالب أثناء التدريب العملي في مدرسة بالمنيا للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

أحال محمد محمود عزب وكيل وزارة التعليم في محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، واقعة إصابة طالب داخل المدرسة الصناعية الثانوية للبنين بمركز العدوة بشمال غربي المحافظة، أثناء تدريبات العملي بورشة اللحام، نتيجة دخول "رايش" دخل إحدى عينه، للتحقيق بإدارة الشئون القانونية بالمديرية.

وقال مسؤول بالتعليم، إنه تم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة للطالب وإعطائه العلاج حتى يتماثل للشفاء، وكشفت مذكرة أعدتها الإدارة التعليمية عن تغيب الإشراف عن التدريب العملي داخل الورشة، وعدم مثول الطالب للتوجيه الفني من القائمين على الورشة ما تسبب في الواقعة، وكذا عدم مثول الطالب أمام الإخصائي الطبي والاجتماعي داخل المدرسة، وانتقل برفقه زملائه إلى المستشفى دون مرافق وتحويله إلى المستشفى الجامعي.

وكانت أجهزة الأمن بمركز العدوة تلقت إخطارا في وقت سابق من مدير المستشفى الجامعي بوصول "أيمن جمال محمد"، 17 عاما، طالب بالصف الثاني بمدرسة العدوة الثانوية الصناعية المشتركة بفقء إحدى عينيه أثناء التدريب العملي داخل ورشة لحام بالمدرسة، وأنه أثناء التدريب بالمطرقة اندفعت قطعة حديد بعينيه ما تسبب في إصابته، وتحرر محضرا بالواقعة.