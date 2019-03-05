2018-2019.. أكثر فصول الصيف حرارة في تاريخ أستراليا

استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - أصبح الصيف في أستراليا أكثر حرارة عن ذي قبل.

وانتهى مؤخرا أكثر فصول الصيف حرارة في تاريخ أستراليا.

وشهد هذا الصيف تسجيل درجات حرارة قياسية، مع موجات جفاف شديدة السوء، وفيضانات محلية، وحرائق غابات مدمرة، وموجات حرارة متطرفة.

ومن المتوقع أن يكون فصل الخريف أكثر دفئا من المعتاد، وأكبر في درجات الحرارة، مع مستوى أقل من المتوسط في سقوط الأمطار لا سيما في النواحي الشرقية من البلاد.

رسم بياني يوضح متوسطات درجات الحرارة في فصول الصيف المختلفة بأستراليا

الملمح الصارخ في هذا الصيف كان هذا الدفء الذي ضرب رقما قياسيا وتجاوز المتوسط الحراري المعتاد بمقدار 2.1 درجة سلزيوس، مما جعله يكسر بسهولة الرقم القياسي السابق المسجل في صيف 2012-2013 والذي كان 1.28 درجة سلزيوس فوق المتوسط.

كما انخفض معدل سقوط الأمطار بنسبة 30% تحت المتوسط وهو الأقل منذ عام 1982-83.

وفي ديسمبر 2018، شهدت أستراليا أكبر درجات الحرارة وفقا للمتوسط الشهري مقترنا بنظيره في ديسمبر.

وفي ديسمبر 2018،استمرت الحرارة مع موجة دافئة ممتدة.

وقامت موجات حرارة ملحوظة بالتأثير على شمال أستراليا في بداية الشهر، وانتشرت إلى الغرب والجنوب أثناء النصف الثاني من ديسمبر.

وبلغت درجة الحرارة الذروة في ماربل بار بغرب أستراليا في 27 ديسمبر عندما لامست 49.3 سلزيوس.

واستمرت الحرارة في يناير الذي سجل متوسطا شهريا أعلى بمقدار 2.91 درجة مقارنة بمتوسط الفترة من 1961-1990.