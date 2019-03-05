القضاء المصري يدين الفنان عمرو واكد بالسجن 5 سنوات ويمنع تجديد جواز سفره

قال الفنان المصري، عمرو واكد في تدوينة على حسابه في في التويتر، إن السلطات المصرية أبلغته أن القضاء العسكري المصري حكم عليه بالسجن 5 سنوات غيابياً، مشيراً إلى أن القاهرة رفضت تجديد جواز سفره.

وأضاف واكد في التغريدة التي نشرها أنه “تم تهديده بأنه محكوم عليه من قبل القضاء “العسكري” المصري بالسجن 5 سنوات و3 سنوات؛ بتهمتي “نشر أخبار كاذبة” و”إهانة مؤسسات الدولة”.

وأشار الممثل المصري إلى أنه طلب أن يحصل على نسخة من الحكمين لكن ذلك لم يحدث، ولفت النظر إلى أن التصديق على الحكمين لم يتم بعد رغم أنهما صدرا في مايو الماضي.

وتابع واكد في تغريدته قائلاً: “أنا مواطن مدني أمتهن الفن”، وأضاف في تغريدة لاحقة قائلاً أن السلطات المصرية رفضت تجديد جواز سفره.