فضيحة.. وضع عامل في برميل لإصلاح عمود كهربائي بضواحي شفشاون!

تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي، صورة لتقني في الكهرباء، وضع في برميل، من أجل إصلاح عمود الإنارة العمومية، بأحد الشواع بالمنطقة القروية بني رزين، إقليم شفشاون.
وخلفت هذه الصور استهجانا واسعا في صفوف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق بعضهم “أبهرونا باختراعاتهم” و”مادمت في المغرب فلا تستغرب”، و”مهزلة التسيير والتدبير للجهة”، وتسائل آخرون: “هل توجد تنمية بالأساس في المغرب؟”.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن الجماعة القروية بني رزين، تتحمل مسؤولية المخاطرة بسلامة هذا العامل، وذلك لعدم توفيرها لأبسط الوسائل التقنية، مثل السلاليم والخوذات الوقائية.
وتظهر هذه الصورة بجلاء ضعف الإمكانيات المادية واللوجيستية، التي تعانيها الجماعات القروية، بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
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