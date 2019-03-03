راقصة لبنانية تظهر عارية على إنستغرام

تحوّلت الأنظار في الساعات الماضية نحو حساب الراقصة الإستعراضية داليدا على تطبيق الصور إنستغرام بعدما نشرت صورة جريئة لها.

وفي التفاصيل فقد أثارت الراقصة داليدا جدلاً واسعاً بنشر صورة لها من جلسة التصوير الأخيرة الّتي خضعت لها من دون ملابس وعارية بالكامل.

وقد أرفقت الراقصة داليدا الصورة بتعليق جاء فيه "الجميع يعمل بكد لينال الجوائز. أنا أعمل أكثر، أحقق أكثر، وها أنا الجائزة الذهبية في أعين جمهوري".