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تحوّلت الأنظار في الساعات الماضية نحو حساب الراقصة الإستعراضية داليدا على تطبيق الصور إنستغرام بعدما نشرت صورة جريئة لها.
وفي التفاصيل فقد أثارت الراقصة داليدا جدلاً واسعاً بنشر صورة لها من جلسة التصوير الأخيرة الّتي خضعت لها من دون ملابس وعارية بالكامل.
وقد أرفقت الراقصة داليدا الصورة بتعليق جاء فيه "الجميع يعمل بكد لينال الجوائز. أنا أعمل أكثر، أحقق أكثر، وها أنا الجائزة الذهبية في أعين جمهوري".
كانت هذه تفاصيل خبر راقصة لبنانية تظهر عارية على إنستغرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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