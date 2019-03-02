إعلان "وزاري التعاون الإسلامي" في أبوظبي.. بوصلة الاستقرار ونهج التسامح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منظومة عمل جديدة وضعها وزاراء خارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بمؤتمرها المنعقد بدورته ال46 في أبوظبي، تضمنت خارطة المواقف، وبوصلة التوجهات المستقبلية نحو تحقيق أمن الشعوب ورفاهها .
فلسطين قضية الأمة الإسلامية الأولى، تستقطب ذات المناصرة والاهتمام من المنظمة، وتتصدر اهتمامات أعضائها. فيما شكلت إدانة الحوثيين أحد أبرز بنود مخرجات المؤتمر، في ضوء العراقيل التي تضعها الميليشيا بوجه تفعيل اتفاق السويد واجراءات بناء الثقة.
سيادة سوريا وادانة التدخلات في الشؤون الداخلية للدول، كانت أيضا من مستخلصات الاجتماعات، علاوة على تثمين جهود احتواء فتيل الأزمة بين الهند وباكستان، والتصدي لانتهاكات حقوق الانسان والموقف ضد الاٍرهاب.
توليفة يضاف إليها تخصيص 11 مارس من كل عام يوما للتسامح في كل الدول الأعضاء، استنساخا لتجربة دولة الامارات الفريدة من نوعها بهذا الصدد، و19 رمضان يوما للتطوع الإنساني.
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