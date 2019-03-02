" frameborder="0"> " frameborder="0"> القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة قدرة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن على إنهاء الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة، موجها في الوقت نفسه انتقادات حادة لجماعة الحوثي الانقلابية المدعومة من طهران.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية البحرين لـ"العين الإخبارية": التحالف العربي كفيل بوأد دور إيران المزعزع... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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