مظاهرات الجزائر: ماذا يحدث وراء الكواليس؟

مصراوي - (بي بي سي)
كما توقع الداعون إلى مظاهرات الجمعة في الجزائر، جاءت تلك الموجة من الاحتجاجات أكثر عددا وأوسع انتشارا وأفضل تنظيما من جمعة 22 فبراير الماضي.
المسيرات تمت في أجواء سلمية نسبيا، وخالية من العنف.
وإلى هنا تنتهي حقائق هذا الحراك الذي لم يكن في حسبان أحد، فالمسيرات جاءت مفاجئة، وبالتالي أثارت أسئلة حول مستقبل كان يبدو مرسوما قبل نحو عشرة أيام، وأسئلة أخرى عن تصرف السلطة مع المظاهرات.
وبينما ينغمس الرأي العام في حماس منقطع النظير، يحاول المحللون فك شفرة ما يحدث.
من هي هذه الجهة التي استطاعت أن تخرج مئات...
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