الان تتابع تركيا تهدد السياح وتصفهم بالأعداء.. سنعتقل من يخططون لقضاء عطلتهم هنا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 هدد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، من وصفهم بأعداء تركيا الذين يخططون لقضاء عطلتهم فيها. وقال “صويلو”، في مقطع فيديو باللغة التركية: “من يكنون العداء لتركيا ويخططون لقضاء عطلتهم فيها، سيتم احتجازهم في المطار بينما تعد الشرطة رزمة من الملفات عنهم”.

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