رانيا يوسف تقدم شكاية ضد مجهول بسبب فيديو جنسي ينسب إليها

استمعت النيابة العامة المصرية، أخيرا، للفنانة رانيا يوسف، بعد تقديمها شكاية ضد شخص مجهول، نسب أحد الفيديوهات الإباحية إليها، وراج الموضوع بشكل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقدمت رانيا يوسف شكايتها ضد مجهول قام بنشر الفيديو، وادعى أنها هي من تظهر فيه، في حين أن الفتاة المعنية بالأمر فنانة مبتدئة تشبهها شكلا.
وراج الفيديو في فترة انتشار فيديوهات لفنانات مغمورات، يقمن بأفعال جنسية، قيل إنها مع المخرج المصري خالد يوسف، الذي يتبرأ من ذلك.
وجاء في شكاية رانيا يوسف أنها تتعرض لحملة ممنهجة لتشويه سمعتها، ولا تعرف من يقف خلفها، مطالبة بالقبض على هذا المجهول، لاتهامه بسبها، وقذفها، والطعن في عرضها.
وكانت رانيا يوسف قد أثارت الجدل، أخيرا، بارتدائها لفستان، وصف بالفاضح في مهرجان، قبل أن تعتذر، وتم التنازل عن متابعتها.
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