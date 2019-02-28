فيديو مرعب للحظة انفجار القطار في محطه مصر

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعب مأخوذ من كاميرا أمنية لحادثة ارتطام جرار قطار بحاجز في محطة القطارات الرئيسية في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأربعاء، وهو الحادث الذي أسفر عن عشرات الضحايا.

وقال التلفزيون المصري الرسمي وشهود لوكالة رويترز إن 25 شخصاً على الأقل قُتلوا وأُصيب 50 آخرون عندما وقع انفجار واندلع حريق نتيجة ارتطام جرار قطار بحاجز في محطة القطارات الرئيسية في القاهرة صباح اليوم الأربعاء.

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وأظهرت لقطات فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ومأخوذة من كاميرا أمنية داخل (محطة مصر) للقطارات الجرار وهو يدخل مسرعاً إلى رصيف رقم 6 قبل أن يرتطم بمصدات وحاجز في نهايته بينما كان ركاب يسيرون وهم يحملون أمتعتهم. وأظهرت لقطات من كاميرا أمنية أخرى أشخاصاً يهرعون من موقع الحادث والنار تمسك بملابسهم.