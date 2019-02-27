فيديو مُخيف يكشف اللحظات الأولى لحريق محطة قطارات مصر الذي أشعل الركاب !

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 فبراير 2019 05:55 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

تداول مصريون فيديو تم التقاطه من كاميرا مراقبة بمحطة القاطرات الرئيسية برمسيس بقلب العاصمة القاهرة للحظات الأولى لحادث القطار الذي وقع صباح الأربعاء، وأسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة نحو 40 آخرين.

وكشف الفيديو اندفاع الجرار الخاص بالقطار وبسرعة جنونية ليصطدم بالرصيف رقم 6 ويطيح بالمارة، ثم اشتعاله بعد انفجار خزان الوقود به.

وقالت هيئة “السكك الحديدية” إن الحريق وقع نتيجة تصادم جرار قطار وعربة “باور” الخاصة بالتكييف بصدادات نهاية الرصيف.

وقرر المهندس هشام عرفات، وزير النقل تشكيل لجنة برئاسة المهندس سامي عفيفي، نائب رئيس هيئة السكك الحديدية لقطاع الصيانة و الدعم الفني وعضوية كل من رئيس الإدارة المركزية للشؤون الهندسية رئيس الإدارة المركزية للرقابة على التشغيل ورئيس الإدارة المركزية للتشغيل طويلة ورئيس الإدارة المركزية للتشغيل قصيرة ورئيس الإدارة المركزية لصيانة الوحدات المتحركة ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة ورئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية للتحقيق في الحادث، وإعداد تقرير فني عن انفجار خزان السولار الخاص بالجرار نتيجة اصطدام الجرار بنهاية رصيف رقم 6.

ووجه وزير النقل بتشكيل لجنة من أساتذة الهندسة بجامعة القاهرة لإعداد تقارير عن المبنى الملاصق لرصيف 6 والذي حدثت به تلفيقات نتيجة الحريق.

وأغلقت هيئة السكك الحديدية محطة رمسيس، وأوقفت حركة القطارات القادمة من كافة الاتجاهات لحين فحص المحطة بالكامل، وإزالة جثث الضحايا وآثار الحريق.

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وفي حين أفادت وسائل إعلام محلية بوقوع 20 قتيلاً، و50 جريحاً، أعلن التلفزيون المصري وفاة 20 شخصاً وإصابة 40 في الحادث.

كما أكدت وزيرة الصحة، هالة زايد، في تصريح للعربية أن عدد الضحايا بلغ 20 وعدد المصابين 40 حالة منها حالات دقيقة.

إلى ذلك، أعلنت هيئة السكك الحديدية في بيان رسمي، أن سبب الحادث يعود لانحدار أحد القطارات “جرار وردية رقم 3202″، واصطدامه بالرصيف رقم 6 في محطة القطارات، ما نتج عنه سقوط العديد من القتلى والمصابين.

إيقاف حركة القطارات.. وفتح تحقيق

من جانبها، أغلقت هيئة السكك الحديدية محطة رمسيس، وأوقفت حركة القطارات القادمة من كافة الاتجاهات لحين فحص المحطة بالكامل، وإزالة جثث الضحايا وآثار الحريق.

وقرر وزير النقل المصري، الدكتور هشام عرفات، تشكيل لجنة تحقيق لمعاينة موقع الحادث، وبيان سبب وقوعه، وتحديد هوية المقصرين، تمهيداً لإحالتهم لمحاكمة عاجلة.

إلى ذلك، طلب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تشكيل غرفة عمليات لمتابعة تفاصيل الحادث وإبلاغه بالتطورات أولا بأول.