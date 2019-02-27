استقالة وزير النقل بعد انفجار قطار محطة مصر الرئيسية.. وارتفاع حصيلة الضحايا

ساعات بعد الحادث المأساوي في مصر، بعد انفجار قطار في محطة مصر الرئيسية بقلب القاهرة، تقدم هشام عرفات، وزير النقل المصري استقالته.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء قبل الاستقالة.

وارتفع عدد ضحايا الحريق الذي اندلع صباح اليوم الأربعاء، في المحطة الرئيسية للقطارات بميدان “رمسيس” بقلب العاصمة المصرية القاهرة، إلى 25 شخصا وإصابة50 آخرين بجروح.

وأفادت وسائل إعلام مصرية رسمية، بأن الحادث الذي نجم عن اصطدام جرار بكتلة خرسانية بالمحطة، ارتفع إلى 25 قتيلا وإصابة50 آخرين بجروح متفاوتة.

وأعلنت هيئة السكك الحديدية المصرية، في بيان رسمي، أن سبب الحادث يعود لاصطدام جرار برصيف بمحطة القطارات، مما نتج عنه سقوط العديد من القتلى والجرحى.

وأغلقت الهيئة المحطة، وأوقفت حركة القطارات القادمة من كافة الاتجاهات لحين فحص موقع الحادث بالكامل، وإزالة جثث الضحايا وآثار الحريق.

وقرر وزير النقل المصري، تشكيل لجنة تحقيق لبيان سبب وقوع الحادث، وتحديد هوية المقصرين، تمهيدا لإحالتهم للمحاكمة.

وأخلت قوات الأمن المحطة من الركاب ومنعت الدخول إليها، تزامنا مع وصول نحو 20 سيارة مطافئ للسيطرة على الحريق.