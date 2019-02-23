أمن أكادير يعتقل مختطفي قاصر اختفت من منزل أسرتها قبل أسبوع

تمكنت مصالح الدرك الملكي بأولاد تايمة في إقليم تارودانت، صباح اليوم الجمعة، من توقيف شخصين تورطا في اختطاف، واحتجاز، واغتصاب فتاة قاصر تنحذر من مدينة أكادير.

وتعود وقائع القضية تعود إلى، يوم الاثنين الماضي، بعدما تقدمت والدة الفتاة بطلب لدى مصالح الأمن في أكادير يفيد مباشرة عملية البحث عن ابنتها القاصر والبالغة من العمر 15 سنة، مشيرة إلى أن الأخيرة تعرضت لعملية اختطاف من طرف أشخاص مجهولين ينحذرون من منطقة أولاد تايمة.

واستنادا لذلك، باشرت مصالح الدرك الملكي في مدينة أولاد تايمة تحرياتها بخصوص هذه القضية، حيث أسفرت عملية البحث عن تحديد هوية أحد المشتبه بهما، والذي تم تعقبه وإلقاء القبض عليه رفقة شريكه على مستوى حي “الرطيم” في أولاد تايمة إقليم تارودانت.

وقامت عناصر الدرك الملكي تحت إشراف النيابة المختصة بمداهمة إحدى المنازل المتواجدة بالحي المذكور، في وقت مبكر من، صباح اليوم الجمعة، قبل أن يتم اعتقال المشتبه بهما وتحرير الفتاة المختطفة، فيما لا زال البحث جاريا لتوفيق باقي المتورطين في هذه القضية.

يشار انه تم وضع المشتبه بهما تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار إحالتهما على أنظار النيابة العامة باستئنافية أكادير، من أجل جناية الاختطاف والاحتجاز واغتصاب فتاة قاصر.