خبير إرهاب دولي: انفجار الدرب الأحمر عملية استباقية تُحسب للشرطة المصرية

مصراوي _ كتب- معتز عباس:
أكد العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي، إن واقعة الدرب الأحمر لم تكن عملية إرهابية بل عملية استباقية لمنع خطر شديد كان يهدد الشعب المصري.
وأضاف صابر، خلال مداخلة مع الإعلامية جيهان لبيب في برنامجها "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، اليوم الأربعاء، أن هذا الحادث يُحسب لرجال الأمن.
وأوضح خبير مكافحة الإرهاب الدولي أن الدولة المصرية في حالة حرب، ويجب على الشعب المصري أن يعي ذلك، لافتًا إلى أنه توجد خطة للتأثير على الأمن المصري من الإرهابيين، ولكن هذا لن يحدث.
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