القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الأربعاء 2019.2.20 02:57 صباحا بتوقيت أبوظبي 36 مشاهدة

0 تعليق العين الإخبارية " frameborder="0"> " frameborder="0"> بعد 8 سنوات من اندلاع الفوضى في ليبيا بدعم قطري، تمكن الجيش الليبي الوطني من القضاء على حلم تنظيم الحمدين في شمال أفريقيا. فيديوهات من نفس الصفحة ليبيا تدمر مشروع الإخوان في شمال أفريقيا هل انتهى شهر العسل بين أردوغان والإخوان؟ محمد بن سلمان يصل إلى الهند في ثاني محطات جولته الآسيوية "الوحش".. ناقلة برمائية إماراتية تعرض للمرة الأولى في أيدكس ٢٠١٩ فيديوهات جديدة

كانت هذه تفاصيل خبر ليبيا تدمر مشروع الإخوان في شمال أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.